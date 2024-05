Festumzug im Spargeldorf Walbeck feiert mit Ronja I.

(webe) Spargel in all seinen Facetten gab es am Sonntag in Walbeck zu bewundern. Mehrere Tausend Besucher strömten zum Spargel- und Handwerkermarkt, um sich mit dem edlen Gemüse einzudecken. Höhepunkt war der Umzug mit Spargelprinzessin Ronja I. (Geldermann), die mit ihrer Line-Dance-Tanzgruppe aus Sevelen ein Tänzchen wagte. 16 Fußgruppen setzten sich am Nachmittag in Bewegung und zogen mit ihren geschmückten Wagen durchs Dorf. Zum ersten Mal nahmen auch eine Kinderprinzessin (Marie van der Pettka) und ein Kindergrenadier (Paul Gottschlich) an der Festlichkeit teil, die ihren erwachsenen Pendants fast die Schau stahlen.