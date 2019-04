Brauchtum in Sevelen : Wilfried Bosch trägt die Festkette im Hexenland

Sevelen Zum 50-jährigen Bestehen kommt der Würdenträger der Sommerkirmes aus den eigenen Reihen der Vereinsgemeinschaft.

Festausschussmitglied Gerhard Kawaters stellte Bosch dem Publikum in seiner Rede zunächst in Rätselform vor. Der 53-Jährige sei ein „Großer“, nicht nur im eigenen Ort, und spielte damit auf die Körpergröße und die zahlreichen und langjährigen Verdienste im Vereins- und Dorfleben an. So sei er fast die Hälfte seines Lebens im Vorstand der Vereinsgemeinschaft aktiv und in einer Vielzahl der Vereine selbst Mitglied. Hierdurch stärke er in besonderer Weise die Dorfgemeinschaft und deren gemeinsame Vereinsaktivitäten. Auch überörtlich sei er aufgrund seiner Vorstandstätigkeit für die Volksbank an der Niers einem großen Personenkreis bekannt und versteht es, überall neue Impulse für die Gemeinschaft zu setzen. Die Festkette im 50. Jahr tragen zu dürfen, wird eine große Ehre für Bosch und seine Ehefrau Jessica sein.