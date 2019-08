Drei Wochen dauert die Aktion : Rasanter Start für Gelderns Ferienspiele

Die Gelderner Ferienspiele haben begonnen. Zahlreiche Schulkinder nehmen auch in diesem Jahr wieder teil. Spannende Ausflüge und viele Aktionen sind für sie für die nächsten drei Wochen geplant.

Die Gelderner Ferienspiele haben wieder begonnen und auch in diesem Jahr stehen Tagesaussflüge zu attraktiven Zielen am Niederrhein sowie kreative, sportliche, musikalische und handwerkliche Angebote mit echtem Lagerleben in Pont am Sportplatz auf dem Plan. Geleitet vom Team Michael Kassner und Daniel Mommen, beide vom Jugendzentrum Checkpoint und Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport, soll das Ferienlager wieder ein Erfolg werden.