Aktion in Geldern : 270 Kinder bei den Ferienspielen

Geldern Zum Abschluss der Aktion besuchte Bärbel Wolters, Gelderns 1. stellvertretende Bürgermeisterin, das Basislager in Pont. Die Stadt unterstützt die Maßnahme finanziell.

Nach drei Wochen voller Programm, vielen Aktionen und spannenden Ausflügen sind die diesjährigen „Gelderner Ferienspiele“ am Freitag zu Ende gegangen. Einen Besuch stattete den Kindern in dieser Woche auch Bärbel Wolters, Gelderns erste stellvertretende Bürgermeisterin, ab. „Es ist toll zu sehen, was die Organisatoren vom Checkpoint-Team auch in diesem Jahr für die Kinder wieder alles auf die Beine gestellt haben“, sagte sie das Basislager am Ponter Sportplatz besuchte.