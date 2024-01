Ziel ist die Nordeifel Anmelden für die Ferienfreizeit von St. Dionysius Kerken

Bis zum 31. Januar ist eine formlose Anmeldung per E-Mail unter Angabe der wichtigsten Daten (Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kindes, Telefon-Nr. eines Elternteils) an den Leiter Christian Kaltenecker unter c.kaltenecker@freenet.de möglich. Es folgt eine Bestätigung des Eingangs, danach ist dann bitte eine Anzahlung auf das in der Bestätigung genannte Konto zu leisten. Der Fahrtpreis konnte dank der Zuschüsse der Pfarrei und des Kreises Kleve wie in den Vorjahren bei 359 Euro pro Kind gehalten werden.