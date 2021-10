Mit dem Fahrrad durch Nieukerk und Aldekerk : Kerkener Dorfrallye mit Preisen für Kinder und Jugendliche

Begegnung mit den typischen Charakteren in Kerken: Weber (Markus Smeets mit seiner Tochter) sowie der Nachtwächter (Christoph Bossmanns). Foto: Gemeinde Foto: Gemeinde Kerken

Kerken 15 Kilometer Radtour, 14 Schauplätze – und viele Preise. Die Gemeinde Kerken veranstaltet die „Kerkener Dorfrallye“. Kinder und Jugendliche lernen hierbei etwas zur Dorfgeschichte, müssen Fragen beantworten und können Preise gewinnen.

(RP) Noch bis zum Ende der Herbstferien haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an der Kerkener Dorfrallye teilzunehmen. Dabei können Familien, Kinder und Jugendliche auf unterhaltsame Weise etwas über die Geschichte Kerkens erfahren. Und so ganz nebenbei auch noch interessante Preise gewinnen.

Die Dorfrallye kann über dem von der Gemeinde Kerken vor fünf Jahren eingeführten GIM Guide mit dem Link: https://kerken.gim.guide bequem auf das Smartphone geladen werden. Eine 15 Kilometer lange Fahrradtour führt zu 14 verschiedenen Schauplätzen. Dort müssen die Teilnehmer dann jeweils eine Frage beantwortet. Möglich wird diese Aktion durch die Unterstützung der Heimatvereine Aldekerk und Nieukerk. Sie haben Stationen und Fragen erarbeitet und stellen die historischen Orte in den Videos unterhaltsam vor. In Aldekerk übernimmt diese Aufgabe des Nachtwächters Christoph Bossmanns, in Nieukerk des Webers Markus Smeets.