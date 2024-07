Bau von Seifenkisten Ferienaktion der evangelischen Kirchengemeinde Issum

Ein Gewinner wurde nicht gekürt, denn am Ende hatten sich alle den Jubel für das Einfahren ins Ziel verdient. Abgeschlossen wurde die diesjährige Feriensommeraktion, die nun im dritten Jahr bereits stattgefunden hat, mit einem gemeinsamen Grillen. Der Dank der Teilnehmer geht an Michael Rott, der die Halle und die Geräte seiner Firma Freiebauten zur Verfügung gestellt hat, Stefan Lambrecht, der mit seinem Firmenwagen der Schreinerei Lambrecht viel mehr als nur Material hin und her gefahren hat, Norbert Damker und Catarina Marpmann. „Es ist wirklich fantastisch, was ihr den Kindern und Jugendlichen in dieser Woche ermöglicht habt“, lautet das mehr als positive Fazit der Verantwortlichen. Der Dank gilt auch der Männergruppe für den Auf- und Abbau sowie die Sicherung der Rennstrecke, Franz-Josef Kleinmanns für die Strohballen, Ehepaar Ricking für die Gastfreundschaf und der Stiftung Rückenwind für die großzügige finanzielle Unterstützung.