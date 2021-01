Angebot für Gelderner Kinder : Ein Plan gegen die Langeweile

Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport präsentiert die neuen Kinderstadtpläne. Fotos: Stadt Geldern Foto: Stadt Geldern

Geldern Die Stadt Geldern hat ihren Kinderstadtplan überarbeitet. Eingezeichnet sind alle wichtigen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in den Ortschaften – und wie sie sich möglichst sicher erreichen lassen.

Viele Eltern sind erschöpft. Seit Wochen verbringen sie die meiste Zeit des Tages mit ihren Kindern zu Hause und wissen nicht mehr, wie sie sich noch beschäftigen sollen. Das Problem ist der Mangel an Alternativen. Die meisten Einrichtungen, die etwas Spaß und Abwechslung anzubieten haben, müssen wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Erst vor Kurzem wurde der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Auch größere Ausflüge sind tabu. Was also tun, um den Nachwuchs zu beschäftigen?

Die Stadt Geldern hat einen Plan – den Kinderstadtplan. Ob Spiel- oder Bolzplätze, Skateanlagen oder Basketballfelder: Im neuen, komplett überarbeiteten Kinderstadtplan finden sich zahlreiche Informationen über die Freizeitmöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet beziehungsweise in den jeweiligen Ortschaften. „Was soll man mit Stadtplänen für Erwachsene“, meint Bürgermeister Sven Kaiser. „Da stehen alle möglichen Sachen drin, aber die wirklich spannenden Plätze, die sind höchstens mal mit einem Fähnchen markiert.“

Info Radfahren rund um Geldern Routen Flaches Land, gute Radwege, eine abwechslungsreiche Landschaft und natürlich die angrenzenden Niederlande – das macht Geldern zu einem idealen Ausgangspunkt für Radtouren. Die grüne Route ist etwa 32 Kilometer lang und führt vom Marktplatz über Pont nach Walbeck. Die rote Route ist etwa 23 Kilometer lang und führt ebenfalls vom Marktplatz in Richtung Boeckelt über Aengenesch, Heidesee, Hartefeld und Vernum zurück nach Geldern. Alle Routen lassen sich beliebig miteinander kombinieren und verkürzen. Mehr unter www.geldern.de/de/freizeit-tourismus/radwandern.

Im Gelderner Kinderstadtplan ist das anders. Dort erkennen die Kinder leicht und schnell, wo sie gefahrlos spielen können. Neu sind die vorhandenen Boule-Plätze und die Orte, wo es sich besonders gut Kastanien sammeln lässt. Und damit es nicht zu unübersichtlich wird, gibt es für jede Ortschaft eine eigene Karte. „Darin sind nicht nur die Spielplätze eingezeichnet, sondern auch der sicherste Weg dorthin“, sagt Kaiser.

Kinderstadtplan Geldern Foto: Stadt Geldern

In Rosa wurden alle stark befahrenen Straßen markiert, ein rotes Warndreieck mit einem Ausrufezeichen weist auf gefährliche Straßenübergänge hin. „Außerdem sind die vorhandenen Radwege eingezeichnet“, sagt Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Geldern, die den Stadtplan auf den neuesten Stand gebracht hat. Auf der letzten Seite stehen nützliche Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr. Apropos, wer Radtouren rund um Geldern unternehmen möchte, findet diese in einem Plan, der ebenfalls kostenlos in der Stadtverwaltung erhältlich ist.

„Der neue Kinderstadtplan ist vielleicht gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns, in dem leider viele Indoor-Einrichtungen weiterhin geschlossen bleiben müssen, für viele Kinder und Familien ein schönes zusätzliches Angebot zur Freizeitgestaltung“, so der Bürgermeister. „Deshalb kann der neue Kinderstadtplan nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern sicherlich auch für Erwachsene interessant sein.“

Neben den Karten zu den Ortschaften finden sich in dem 18-seitigen Stadtplan auch viele Adressen und Telefonnummern von Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Beratungsstellen, Büchereien und Notdiensten. Mittels QR-Code lässt sich ebenso ein rund einminütiges Begrüßungsvideo von Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser abrufen. Erhältlich sind die Kinderstadtpläne in der Stadtverwaltung oder digital als Download über die Internetseite der Stadt Geldern unter www.geldern.de/de/dienstleistungen/stadtplaene-fuer-kids. „Sie sind aber auch Teil des Begrüßungspakets, das bei den Willkommensbesuchen von Neugeborenen oder zugezogenen Familien verteilt wird“, sagt Monika Gottschlich. Auch interessierte Grundschulen können sich die Kinderstadtpläne gerne in der Verwaltung abholen kommen.

Der Kinderstadtplan richtet sich insbesondere an Kinder bis zwölf Jahre. Zuletzt wurden die „Stadtpläne für Kids“ vor gut fünf Jahren neu aufgelegt.

