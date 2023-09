Issum Feierabendmarkt in Issum mit Moorhuhnschießen

Beim letzten Feierabendmarkt in diesem Jahr in Issum geht es nochmal richtig rund. Am 27. September, wie immer ein Mittwoch, geht es diesmal schon ab 16 Uhr los. Für das Programm sorgt die Ko & Ka Spielerschar mit zahlreichen Mitmachangeboten für Groß und Klein. Neben der beliebten Hüpfburg für die kleineren Kinder werden viele Attraktionen auf dem Platz An de Pomp angeboten. Laufkarten gibt es für fünf Euro, damit können die Kinder an den verschiedenen Stationen basteln, sich sportlich betätigen und ihre Geschicklichkeit testen. Wer mag, lässt sich beim Kinderschminken verwandeln. Für die älteren Kinder und alle, die es einfach mal versuchen möchten, gibt es zwei besondere Angebote. An der aufgebauten Activity-Wand wird die Reaktions- und Merkfähigkeit getestet und beim Moorhuhnschießen kommt es auf eine gute Treffsicherheit an. Ein Schätzspiel für Erwachsene und ein bis zwei weitere Überraschungen werden die kurzweilige Auswahl an diesem Abend abrunden.