Großer Umzug und Festakt zum 100-jährigen Bestehen Jubel-Feier der Bergknappen Sevelen

Die Bergfahnen wehten, die Federbüsche an den Schachthüten bewegten sich leicht im Wind und strahlender Sonnenschein begrüßte die Besucher. Rund 200 Kumpel in Bergmannstracht, unterstützt von zwei Musikkapellen und den Abordnungen aller Sevelener Vereinen, boten am Sonntag bei der Bergparade durch die Ortschaft anlässlich des 100-jährigens Bestehens des Knappenvereins Sevelen ein beeindruckendes Bild.