16. bis 18. August Feier zu 120 Jahre Adlersaal Nieukerk

Sie waren alle schon da: Brings, die Bläck Fööss, Truck Stop, Kasalla, die Münchener Freiheit. Alle zog es in den Adlersaal nach Nieukerk, wo sie für ordentlich Stimmung sorgten. Auch in Zukunft soll es so sein, dass dort ausgelassen getanzt und gefeiert werden kann. Dafür ist der Trägerverein Adlersaal da. Der Vorsitzende Andreas Spitzner verrät, dass der Verein noch „ein Riesen-Ding“ geplant hat. Mehr möchte er aber noch nicht verraten.