Ehrenamt in Geldern FDP will Vorleseangebote in Geldern ausbauen

„Lesen ist der Schlüssel zu Bildung und erfolgreichem Lernen. Indem wir die Lesekompetenz unserer Kinder bereits früh fördern, investieren wir in ihre Zukunft und die Bildungslandschaft Gelderns“, sagt Alexander Alberts Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion in Geldern. „Unser Antrag zielt darauf ab, vorhandene Vorleseangebote zu evaluieren und in Kooperation mit der Stiftung Lesen auszubauen, um allen Kindern in Geldern die Möglichkeit zu geben, von diesen wertvollen Angeboten zu profitieren.“