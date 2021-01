Anfrage an Gelderns Stadtverwaltung : FDP trägt Taxi-Problem in die Politik

In Geldern nur selten zu sehen ist das gelbe Schild auf einem auf Kunden wartenden Taxi. Foto: Pixabay

Geldern Eine Anfrage an die Stadtverwaltung soll helfen, die Verfügbarkeit der Wagen zu verbessern. Die Liberalen: „Die Verfügbarkeit von Taxen muss in Geldern vor allem auch zu Nachtzeiten gewährleistet sein, damit auch Pendler bei Bedarf spontan sicher an ihr Ziel kommen

Schon seit Jahren ist es in Geldern schwierig bis unmöglich, zu bestimmten Zeiten, besonders an Wochentagen, ein Taxi zu bekommen. Seit der Erhöhung der Tarife durch den Kreis Kleve, der damit einer Forderung der Taxibetreiber nachgekommen war, hat sich die Situation eher noch einmal verschlechtert. Die FDP Geldern trägt das Thema jetzt in die Politik. Sie hat eine Anfrage zur Verfügbarkeit von Taxen im Stadtgebiet und insbesondere am Bahnhof gestellt.

Roman Straub von der Gelderner FDP: „In den letzten Wochen hatten vermehrt Bürgerinnen und Bürger über die schlechte Verfügbarkeit von Taxen bei spontan anfallenden Fahrten geklagt.“ „Die Verfügbarkeit von Taxen muss in Geldern vor allem auch zu Nachtzeiten gewährleistet sein, damit auch Pendlerinnen und Pendler bei Bedarf spontan sicher an ihr Ziel kommen. Mit unserer Anfrage wollen wir einen genauen Kenntnisstand darüber erlangen, wie sich die Situation in der Stadt darstellt”, begründet der Ortsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Steffen Feltens die Anfrage. Oft würden durch die Unternehmen einzig sogenannte Mietwagenfahrten nach Terminvereinbarung angeboten. Um eine flächendeckende Mobilität zu allen Tages- und Nachtzeiten zu garantieren, müsste gerade auch zu Stoßzeiten und an Knotenpunkten eine spontane Taxifahrt möglich sein. Sofern die Anfrage ergeben sollte, dass Handlungsbedarf besteht, muss in Kooperation mit den Taxiunternehmen eine Lösung gefunden werden, die auf der einen Seite wirtschaftlich ist, zugleich aber auch die Mobilität innerhalb der Stadt und in die Ortsteile sicherstellt.