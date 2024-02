Würdevoller Abschied vom Haustier FDP lässt Tierfriedhof für Geldern prüfen

Die Freien Demokraten planen, den gesellschaftlichen Bedarf an einem Tierfriedhof anhand insbesondere der Anzahl der angemeldeten Hunde und anderer Heimtiere zu ermitteln. Auch Kooperationen mit umliegenden Gemeinden sind für die Liberalen denkbar und sinnvoll. Alexander Alberts, Fraktionsvorsitzender der FDP im Gelderner Stadtrat, betont: „An uns ist der Wunsch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger herangetragen worden, einen würdigen Ruheplatz für geliebte Haustiere in unserer Stadt zu schaffen. Mit unserem Prüfauftrag an die Verwaltung wollen wir die Faktenlage schaffen, auf deren Basis wir weitere Schritte seriös diskutieren können. Ein möglicher Standort muss sorgfältig unter Berücksichtigung aller rechtlichen Vorgaben geprüft werden, auch möchten wir einen Tierfriedhof kostenneutral für den städtischen Haushalt realisieren. Die Beispiele aus anderen Kommunen zeigen, dass dies auf mehreren Wegen möglich ist, auch privatwirtschaftlich.“