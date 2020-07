Kommunalwahl 2020 : FDP Issum stellt Wahlprogramm „Für Issum.“ vor

Issum Die freien Demokraten machen sich weiterhin für einen Wohnmobilplatz in Issum stark und möchten die Hallennutzungsgebühren abschaffen.

Die Issumer FDP ist auf der Zielgerade mit ihren Vorbereitungen für die Kommunalwahl. Das Programm der FDP-Issum kann ab sofort auf der Website und der Facebook-Seite des Ortsverbands abgerufen werden. Das Beste für Issum, so lässt sich das umfangreiche Programm zusammenfassen. Es gehe eben nicht um die Durchsetzung parteiideologischer Ziele oder Glaubensgrundsätze, erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers. Außerdem wolle man an die erfolgreiche Parteiarbeit aus den Vorjahren anschließen.

,„Mit diesem Programm wollen wir unsere jahrzehntelange pragmatische Ratsarbeit in den kommenden fünf Jahren mit einem erfahrenen Team fortführen“, betont Brigitte Viefers. „Anstatt viele Worte zur Erklärung unseres Programms zu verlieren, haben wir das Programm mit zwei Worten unter unserem Leitgedanken ,Für Issum.‘ zusammengefasst.“ Man wolle nicht nur das Issum von morgen gestalten, sondern denke auch jetzt schon an übermorgen, erklärt Brigitte Viefers weiter.

Mit Interesse haben die Issumer Liberalen zur Kenntnis genommen, dass einige ihrer Ziele bereits von anderen Parteien übernommen wurden. „Es freut uns, dass unsere Initiative für einen Wohnmobilplatz in Issum nun auch von anderen Parteien mitgetragen wird. Ebenso erfreulich ist, dass auch unser bereits vor einiger Zeit im Gemeinderat gestellter Antrag zur deutlichen Reduzierung beziehungsweise Abschaffung der Nutzungsgebühren gemeindlicher Sporthallen vom politischen Mitbewerber unterstützt wird“, erläutert FDP-Pressesprecher Thomas Wittenburg.

Die künftige FDP-Fraktion will nicht nur verstärkt eigene Ideen einbringen, sondern auch weiterhin die Bereitschaft zeigen, kooperativ gute Ideen und Pläne anderer zu unterstützen. „Für uns ist selbstverständlich, dass eine gute Idee nicht dadurch schlecht wird, weil man sie selbst nicht hatte“, betont Wittenburg. „Das Ringen um einen demokratischen Konsens im Sinne der Sache, also ,Für Issum.‘, ist ein wichtiger Teil der Kommunalpolitik und daher sind wir offen für alles, was pragmatisch, sinnvoll und zielführend ist.“