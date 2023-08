Würdigung für Feuerwehr und Retter FDP Geldern will „Tag der Rettungskräfte“ einführen

Würdigung und Anerkennung für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte: Die FDP Geldern will ab 2024 einen „Tag der Rettungskräfte“ als städtische Veranstaltung in Kooperation mit der Feuerwehr Geldern, den Rettungskräften und dem THW etablieren. Dieser Tag soll als Begegnungspunkt für Bürger mit den verschiedenen Diensten dienen, zum anderen aber vor allem den Rückhalt der Gesellschaft für die wichtige Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungshelfern in Zeiten demonstrieren, in denen Angriffe auf Rettungskräfte zunehmen.