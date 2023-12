Sicherheit gewährleisten FDP Geldern will Reitwege verbessern

Die im April 2023 gestellte Anfrage zum Mittelabruf aus der Reitabgabe zeigte auf, dass in den Jahren zuvor keine Mittel aus der Reitabgabe für die Instandsetzung der Reitwege durch die Stadt Geldern abgerufen worden waren. Julia Montforts, aktive Reiterin und FDP-Mitglied, bringt die Situation auf den Punkt: „Die bewusste Missachtung der Reitwege ist für uns Reiter nicht nur frustrierend, sondern gefährdet auch unsere Sicherheit und die unserer Pferde. Als FDP haben wir in unseren Anfragen und Anträgen wiederholt auf die Dringlichkeit hingewiesen. Es ist nun an der Zeit, dass die Stadtverwaltung handelt.“