Treffen auf Schloss Walbeck FDP Geldern richtet sich für Zukunft neu aus

„Wir haben die Strategieklausur nach der letzten Kommunalwahl etabliert, um uns in regelmäßigen Abständen auch selbst zu reflektieren und zu überprüfen, ob unsere formulierten Ziele und Sichtweisen noch Bestand haben oder wir neue Perspektiven brauchen“, erklärt der Ortsvorsitzende Steffen Feltens. „Darüber hinaus stärken die Termine auch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft.” Inhaltliche Themen der Klausurtagung waren die mit anderen Fraktionen zusammen geplante Reformierung von Berechnungsgrundlagen der Elternbeiträge, Gewerbeflächen und Stadtentwicklung sowie Tourismus und Verkehr. „In unserer Gelderner FDP haben wir viele engagierte Mitglieder, die unterschiedliche politische Themen behandeln, weshalb die inhaltliche Arbeit und auch deren Kommunikation geplant und vorbereitet werden muss. Auf der Strategieklausur nehmen wir uns dafür bewusst Zeit“, so Feltens weiter. Bis in den Abend diskutierten und erarbeiteten die Parteimitglieder dabei Positionen und Veranstaltungsformate. Das Ziel der Freien Demokraten sei es, die Anträge in Paketen in den Stadtrat einzubringen. Auch der Fraktionsvorsitzende der FDP-Ratsfraktion, Alexander Alberts, zieht ein positives Fazit aus der Klausurtagung. „Wir haben uns viel Zeit genommen, um Positionen weiterzuentwickeln.“