Schüler- und Elternwille wurden „ignoriert“ : FDP Geldern kritisiert Ablehnung der Dreizügigkeit an Realschule

FDP Geldern kritisiert Ablehnung der Dreizügigkeit an Realschule

Die Realschule An der Fleuth soll Schülerinnen und Schüler ablehnen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Sowohl die baulichen Voraussetzungen als auch die Anmeldezahlen hätten eine dauerhafte Dreizügigkeit erlaubt. Eine Kooperation mit der Gesamtschule könnte sogar eine Stärkung für deren Oberstufe bewirken, so die Freien Demokraten.

Die Ratsfraktion der FDP Geldern kritisiert die am Mittwoch im Schulausschuss beschlossene Entscheidung, keine dauerhafte Dreizügigkeit für die Realschule an der Fleuth einzurichten. Die Freien Demokraten hatten als einzige gegen die Vorlage der Verwaltung gestimmt, die Realschule lediglich zweizügig starten zu lassen. „Wir sehen die Realschule als einen großen Gewinn für Geldern an, zudem ist es für den Schulstart und Lernerfolg der Kinder auch wichtig, ihre Wünsche zu beachten. Dass nun über 30 Schülerinnen und Schüler nicht angenommen werden, ist sowohl den Kindern als auch den Eltern nicht zu vermitteln“, erläutert Celestino Sternberg seine Ablehnung der Vorlage.