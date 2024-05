Mehrbelastung für Familien FDP ist gegen Erhöhung der Elternbeiträge

In einer Phase, in der sich die wirtschaftliche Situation vieler Familien aufgrund der hohen Inflation und allgemeinen Preissteigerungen nur langsam entspannt, sehen die Liberalen in dieser Erhöhung eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für Eltern und Alleinerziehende. „Eltern sind bereits mit steigenden Kosten, gerade auch für Lebensmittel, Hygieneartikel und Freizeitaktivitäten konfrontiert. Eine zusätzliche Erhöhung der Elternbeiträge sehen wir in dieser Situation als grundsätzlich falsch an. Als FDP möchten wir Familien in unserer Stadt spürbar entlasten“, so Montforts weiter.