Kommunalpolitik im Internet streamen : Neuer Anlauf: FDP beantragt „Rats-TV“ für Sitzungen in Geldern

Neuer Anlauf: FDP beantragt „Rats-TV“ für Sitzungen in Geldern

Ortsverband und Fraktion der FDP, vertreten durch Steffen Feltens und Alexander Alberts, machen sich für „Rats-TV“ in Geldern stark. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Ratsfraktion der FDP macht in Geldern eine neuen Anlauf. Sie hat ihren Antrag zur Einrichtung von Livestreams für Rats- und Ausschusssitzungen erneut eingebracht. 2014 schlug sie das erstmals vor.

In Kerken ist der Vorschlag gerade abgelehnt worden, die Ratsfraktion der FDP macht jetzt in Geldern einen neuen Anlauf. Sie hat ihren Antrag zur Einrichtung von Livestreams für Rats- und Ausschusssitzungen erneut eingebracht. Ziel des Antrags ist es, zukünftig alle öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien für die Bürger qualitativ hochwertig per Stream erreichbar zu machen. Dies soll über entsprechende Technik und eine Kooperation mit externen Dienstleistern möglich gemacht werden.