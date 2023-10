Anfrage an Bürgermeister Sven Kaiser FDP fragt nach Künstlicher Intelligenz im Gelderner Rathaus

Die Liberalen wollen nach eigenen Angaben mit ihrer Anfrage an Bürgermeister Sven Kaiser eine solide Faktengrundlage schaffen, auf dessen Grundlage Einsatzmöglichkeiten der KI im Bürgerservice und in der Verwaltung bewertet werden können. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Integration von KI-Technologien in den Alltag, insbesondere in Form von Chatbots und virtuellen Assistenten, möchten die Freien Demokraten einen Bericht darüber, ob die Stadtverwaltung die Chancen der KI-Nutzung erkannt und intern Projekte geplant sind, um den Bürgerservice und die Verwaltung effizienter, bürgerfreundlicher und serviceorientierter zu gestalten. Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Alexander Alberts, betont dabei die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz: „Die Welt um uns herum verändert sich in großem Tempo, täglich gibt es Fortschritte bei der Nutzung und Integration von KI in bestehende Systeme, um Prozesse zu optimieren. Wir wollen, dass Geldern die Chancen und Potentiale voll ausnutzt. KI bietet uns die Möglichkeit, der kommunalen Verwaltung ein Update zu verpassen und die Mitarbeiter spürbar zu entlasten.“