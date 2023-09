Zeichen der Achtsamkeit FDP drängt auf mehr Sicherheit für Schulweg in Walbeck

Seit Ende der Sommerferien sind wieder Hunderte Kinder und Jugendliche in Geldern auf dem Schulweg unterwegs. Nach Rücksprache mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort hat die FDP-Ratsfraktion in Geldern einen Antrag für mehr Verkehrssicherheit in Walbeck gestellt. Zum einen wird die Errichtung eines Zebrastreifens auf der Kevelaerer Straße in Höhe des Walbecker Friedhofes und zum anderen die konsequente Weiterführung der Tempo-30-Zone auf der Ringstraße gefordert.