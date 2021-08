Politik trifft auf Wirtschaft : FDP-Kandidat bei Issumer Unternehmen

Issum Georg Cluse war zu Besuch beim Unternehmen Voortmann. Es wurde 1986 von Heinz Friedrich Voortman gegründet und ist spezialisiert auf hydraulische, pneumatische und elektronische Steuerungssysteme sowie Verladetechnik.

Der FDP-Bundestagskandidat Georg Cluse war zu Besuch beim Unternehmen Voortmann in Issum. Es wurde 1986 von Heinz Friedrich Voortman gegründet und wird heute von Gerd Loy und seinem Sohn Christian geleitet. Als Systemspezialist für hydraulische, pneumatische und elektronische Steuerungssysteme sowie Verladetechnik beschäftigt Voortmann 140 Mitarbeiter und bildet den Berufsnachwuchs in vier verschiedenen Bereichen aus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fachseminare an, die jährlich rund 1000 Teilnehmer nach Issum führen.