Erfolgreiche Impfkampagne : Impfkampagne im Krankenhaus beendet

Geldern Gut 80 Prozent der Mitarbeiter des Gelderner St.-Clemens-Hospitals haben nun den vollen Impfschutz.Zum Einsatz kamen die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Der 10. Juni 2021 hat sich einen Platz in der Chronik des Gelderner St.-Clemens-Hospitals gesichert. An jenem Donnerstag wurde die letzte von insgesamt 1389 Corona-Impfstoff-Dosen für das Personal aufgezogen und verabreicht. Da die zweiwöchige Frist inzwischen abgelaufen ist, genießen somit mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter des St.-Clemens-Hospitals, der Gelderland-Klinik und des Medizinischen Versorgungs-Zentrums Gelderland vollständigen Impfschutz. Zum Einsatz kamen die Wirkstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Denker und sein Team hatten insgesamt 22 Impftage organisiert. „Pro Termin waren etwa acht Personen in unserer Impfstraße im Einsatz. Die eigentliche Arbeit blieb liegen oder wurde von Kollegen aus den Abteilungen aufgefangen“, erklärt Denker. Geschäftsführer Christoph Weß: „Das Engagement unserer Mitarbeitenden ist nicht selbstverständlich. Ich bin dankbar, dass wir bei allen Herausforderungen immer wieder auf Menschen zählen können, die uns weit über das normale Maß hinaus unterstützen.“

Wende in der Impfkampagne

Die Kosten für die Impfkampagne musste das St.-Clemens-Hospital übernehmen. Anders als in den Impfzentren wurde der finanzielle Aufwand für Personal, Material und Räumlichkeiten vom Land nicht vergütet. „Grob geschätzt sprechen wir von einer hohen fünfstelligen Summe, die wir gerne investiert haben, um unsere Mitarbeitenden und damit auch die Patientinnen und Patienten vor dem Virus zu schützen“, so Weß. In den vergangenen Monaten mussten alle Beteiligten immer wieder die eine oder andere Hürde nehmen. „Gerade zu Beginn gab es immer wieder Lieferstopps. Dann mussten wir die Planung über den Haufen werfen und mitunter auch geplante Impftermine kurzfristig absagen“, sagt Thomas Denker.