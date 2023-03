Deutschlandweiter Klemmstein-Wettbewerb Familie Schmidt aus Geldern gewinnt das Lego-Finale

Bereits in der Vorrunde hatten die drei Lego-Brüder Henri, Konrad und Anton ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als es darum ging, ein Fantasiewesen aus mindestens zwei Tieren zu bauen. Ihres bestand sogar aus drei Tieren: ein Drachen-Wal-Vogel. Dafür gab es viel Zuspruch im Internet, sodass die Familie ins Finale einzog. In den Top 20 erwartete sie eine noch schwierigere Aufgabe. Diesmal sollten sie einen ganzen Freizeitpark-Themenbereich rund ums Thema „Mythik“ entwerfen. Um alle Teilnehmer gleich zu behandeln, erhielten sie das gleiche Steine-Set per Post. Tagelang wurde im Kinderzimmer herumgetüftelt. Auch der Drachen-Wal-Vogel tauchte in etwas abgewandelter Form wieder auf.