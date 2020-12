Wie eine Familie aus Geldern die Corona-Infektion erlebte : Corona-Kranker lobt kurzen Draht zum Amt

Info

Nachverfolgung Die Nachverfolgung der Kontakte nach einer Corona-Infektion ist eine aufwändige Sache. Zuständig dafür ist der Kreis Kleve, der von einigen Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützt wird. Beim Kreis Kleve gibt es für diesen Bereich 32 Vollzeitstellen, hinzu kommen 30 Stellen bei den Kommunen, die sich beteiligen. Außerdem helfen zehn Bundeswehrsoldaten mit.



Ausgelagert Weil es für diese vielen Personen in der Kontaktnachverfolgung im Kreishaus zu eng wurde, sind einige Plätze ausgelagert worden. Am Airport in Weeze sind 18 Schreibtische für die Mitarbeiter in der Kontaktnachverfolgung eingerichtet worden.