Fairer Handel in Geldern : Fairtrade-Stadt freut sich über neue Partner

Fairer Handel in Geldern

Geldern Das Restaurant „All‘Arco“ und die Weinhandlung „Viniazzi“, beide aus Pont, machen mit bei der Fairtrade-Towns-Kampagne der Stadt Geldern.

Silke und Pietro Antoniazzi vom italienischen Restaurant „All‘Arco“ in Pont und Sohn Gianluca von der Weinhandlung „Viniazzi“ sind Partner der Fairtrade-Stadt Geldern geworden. Mit dem Angebot und der Verwendung von fair gehandelten Produkten erfüllen sie die Voraussetzungen, als Partner der Fairtrade-Towns-Kampagne der Stadt Geldern mitzumachen und den fairen Handel auf lokaler Ebene zu unterstützen.

Interessant ist, dass Gianluca Antoniazzi nach einem Studium in Weinbau und Oenologie (Lehre und Wissenschaft vom Wein) und der Ausbildung als Winzer in diesem Jahr mit dem Weinanbau hier in Geldern beginnen möchte. Seine Weinhandlung hat jetzt schon eine exzellente Weinauslese, verbunden mit dem Angebot von Präsentkörben, die nun auch den fairen Gelderschen Landlebenkaffee und faire Schokolade aus dem Weltladen beinhalten.