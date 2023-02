Mehr als ein Secondhand-Laden Das Fairkaufhaus in Geldern sucht neue Praktikanten

Ähnliches berichtet Hannah Hoppmann, die ein dreiwöchiges Praktikum absolvierte und so einen guten Einblick in die soziale Arbeit bekam. Hoppmann zeigte sich beeindruckt vom Zusammenspiel der festangestellten Mitarbeiter, die die Maßnahmenteilnehmer in der beruflichen Integration anleiten und für einen reibungslosen Ablauf im Arbeitsalltag sorgen. „Das Praktikum war für mich sehr aufschlussreich und interessant. Richtig gut finde ich, dass die Arbeit aller hier wertgeschätzt wird.“ Ihrer Meinung nach ist dies aber in der Öffentlichkeit nicht durchgängig der Fall. Hoppmann ärgert sich auch darüber, dass über die Kleiderspendenannahme nicht selten unbrauchbare Kleidung entsorgt wird. „Qualitativ hochwertige Sachen werden in den Kisten oder Säcken oben aufgelegt, um den Anschein zu erwecken, weitere gute Ware zu spenden“, so die Praktikantin, die sich wünscht, dass der Arbeit und den Mitarbeitenden mit größerem Respekt gegenüber getreten werden sollte.