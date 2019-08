Kulturkreis Issum : Fahrt zum Forschungszentrum Jülich

Der Kulturkreis Issum lädt zur Fahrt zum Forschungszentrum nach Jülich ein. Das Mittagessen wird im Seecasino eingenommen. Foto: Veranstalter

Issum Der Kulturkreis Issum bietet am 15. Oktober die Reise in die Welt der Wissenschaft an.

Der Kulturkreis Issum lädt zu einer Fahrt zum Forschungszentrum nach Jülich ein am 15. Oktober. Ab sofort kann sich angemeldet werden.

Mit rund 6100 Mitarbeitern gehört das Forschungszentrum in Jülich zu den großen in Europa. Hier wird Spitzenforschung betrieben und an der Lösung schwieriger gesellschaftlicher Herausforderungen gearbeitet. Das Forschungszentrum konzentriert sich auf die Zukunft der Informationstechnologien und -verarbeitung, komplexe Vorgänge im menschlichen Gehirn, den Wandel des Energiesystems und eine nachhaltige Bioökonomie.

Der Kulturkreis Issum lädt am 15. Oktober zu einer geführten Besichtigungstour in die spannende Welt der Wissenschaft ein. Dabei werden unterschiedliche Programme für Jugendliche der 8. bis 10. Klasse sowie für Erwachsene angeboten. Für die Jugendlichen geht es ins Schülerlabor JuLab des Forschungszentrums. Dort lernt man in Gruppenarbeit charakteristische Eigenschaften supraleitender Materialien und löst so das Rätsel der schwebenden Modelleisenbahn. Die Schüler sollten Grundkenntnisse über Magnetismus und Elektrizitätslehre besitzen. Ein Mittagessen ist im Programm eingeschlossen.

Für die Erwachsenen stehen eine Rundfahrt sowie Besuche beim Jülich Supercomputing Centre mit einem der leistungsstärksten Rechner Europas sowie in einem Genlabor in der Biotechnologie auf dem Programm. Es besteht die Möglichkeit, zur Mittagszeit im Seecasino einzukehren. Dazu werden bei Antritt der Fahrt 10 Euro von jedem Teilnehmer eingesammelt, für die man eine Wertkarte erhält. Restbeträge werden nach dem Mittagessen wieder zurückerstattet.