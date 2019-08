Brandstiftung in Issum : Fahrräder brennen an Haltestelle ab

Fahrräder brennen an Haltestelle ab

Brandstiftung in Issum

Issum Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag zwei Fahrräder angezündet. Wem die Räder gehörten, ist noch unklar.

In der Nacht zu Freitag gegen 1:15 Uhr haben Unbekannte zwei Fahrräder angezündet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Räder waren an der Bushaltestelle „Amray“ auf der Kapellener Straße abgestellt.