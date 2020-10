Ordnungsamt bringt mobile Werkstatt mit : Verkehrssichere Fahrräder für Gelderner Grundschüler

Geldern Gerade im Winter ist es wichtig, ein intaktes und sichtbares Fahrrad im Straßenverkehr zu führen. Das möchte die Stadt Geldern mit einer Aktion in den Grundschulen unterstützen.

Diese Fahrradkontrolle ist eigentlich eine Sicherheitsaktion: Rechtzeitig vor dem Beginn der dunklen Jahreszeit und unmittelbar vor dem Start der Herbstferien besuchte ein Team des Ordnungsamtes die Gelderner Grundschulen. Besonderes Augenmerk legten die Mitarbeiter darauf, Defekte nicht nur aufzuzeigen, sondern auch gleich an Ort und Stelle in einer mobilen Werkstatt zu reparieren. So auch an der St. Martini Schule in Veert. Uwe Eichler vom Ordnungsamt: „Selbstverständlich sind die Eltern auch weiterhin für die Sicherheit der Räder verantwortlich. Schäden an den Bremsen oder an der Beleuchtung reparieren wir aber direkt. Dann wissen wir, dass die Kinder mit sicheren Rädern unterwegs sind.“ Die Bilanz der „Aktion verkehrssicheres Fahrrad“ liegt nun vor. Genau 531 Fahrräder wurden in der Woche vor den Herbstferien auf ihre Sicherheit hin überprüft. Bemerkenswerte 83 Prozent der Räder waren ohne Mängel.