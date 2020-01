Zwei Verletzte in Kerken : Fahrer nach Unfall in Auto eingeklemmt

Kerken Bei einem Wendemanöver ist es am Freitagmorgen auf der Heronger Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Am Freitag hat sich gegen 8.25 Uhr an der Kreuzung Heronger Strasse und Am Eyller See ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.