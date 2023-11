Fahnenaktion in Geldern zum Gedenktag Mit Mut gegen Gewalt an Frauen

„Die Gleichstellungsbeauftragten wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass nach wie vor jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in den eigenen vier Wänden erlebt“, sagt Tanja Angenendt. „Wir beteiligen uns in diesem Jahr zudem an einer Fahnenaktion von ‚Terre des Femmes’, die dazu aufruft, gegen sexualisierte Gewalt an Frauen Position zu beziehen.“