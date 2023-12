Fahndungsfotos veröffentlicht Nach diesen Verbrechern sucht die Polizei im Kreis Kleve

An einem Mittwoch im April 2023, es ist mitten am Tag, betritt ein maskierter Mann eine Tankstelle in Kleve-Materborn, bedroht den Kassierer mit einer Pistole und flüchtet mit dem erbeuteten Geld. Im Oktober 2022 nutzt ein Dieb in Goch seine Chance und stiehlt dreist einen Roller, als der Besitzer nach dem Tanken nur kurz bezahlen geht. Im Februar 2022 entwendet ein Mann ein Portemonnaie mit zwei Kreditkarten aus einem Auto. Damit gelingt es dem Täter, an nur einem Tag vier Mal Geld abzuheben. Der Schaden: 1800 Euro.