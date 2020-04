Mensch und Stadt : Das musikalische Heilmittel der Elben

Gelderland In Corona-Zeiten arbeiten die aus Walbeck stammende Sängerin Monika Stienen und ihre Band „Faelend“ unter erschwerten Bedingungen an ihrem dritten Album. Das Stück „Heal me“ soll den Menschen Mut machen.

Es mag sich wie ein Kalauer anhören. Was machen Musiker in Corona-Zeiten ? Die Antwort liegt auf der Hand: Hausmusik. Bei dieser Gelegenheit ist jetzt auf einem Wankumer Bauernhof ein Song entstanden, der sich für die Band „Faelend“ als großer Wurf erweisen könnte. „Unser neues Stück war gar nicht bewusst geplant. Wie die meisten anderen Menschen auch verbringen wir aktuell viel Zeit zu Hause. Ben saß mit seiner Gitarre auf dem Sofa und hat eine Melodie gespielt. Ich habe irgendwann angefangen zu singen. Das hört sich nach einem Zufall an. Ich sehe das eher als glückliche Fügung“, erzählt Monika Stienen.

Mit Ben Paderna, amerikanischer Bluesmusiker mit japanischen Wurzeln, und dem Keyboarder und Pianisten Jürgen Magdziak bildet die aus Walbeck stammende Sängerin eine Musiker-WG auf besagtem Bauernhof, der so etwas wie die Zentrale der bekannten Tolkien-Band darstellt. Das eingängige, melodische Stück trägt den Titel „Heal me“, aus aktuellem Anlass folgt in Klammern gesetzt der Zusatz „from Corona“. Wie in fast jedem Song der achtköpfigen Band spielt das Werk von J.R.R. Tolkien, legendärer Autor der „Herr der Ringe“-Saga, eine große Rolle. „Heal me“, das alle Voraussetzungen für den Sprung in die Charts mitbringt, dreht sich um das duftende Heilkraut Athelas. Dieses wurde in der berühmten Verfilmung von Aragorn eingesetzt, dem legendären Waldläufer und treuen Gefährten der Hobbits um Frodo Beutlin.