So funktioniert Mitarbeiterbindung heute : Familienfreundlichkeit als Schlüssel

Ein Alltag zwischen Beruf und Familie wird für immer mehr Arbeitnehmer zur Belastung. Unternehmen haben heutzutage viele Möglichkeiten, das Leben ihrer Mitarbeiter etwas zu erleichtern. Man muss nur wissen, wie. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Geldern Dem Fachkräftemangel können Unternehmen mit attraktiven Angeboten für Eltern entgegenwirken. Beim Infoabend in Geldern zeigen drei Unternehmen verschiedene effektive Möglichkeiten auf.

Der Sohn muss um 7.30 Uhr im Kindergarten sein, die Tochter eine halbe Stunde später in der Schule, das erste Meeting im Büro ist für 8.15 Uhr angesetzt und spätestens um 16 Uhr muss die aktuelle Präsentation stehen, damit man beide Kinder wieder einsammeln kann – Berufs- und Familienleben zu verbinden, ist oft ein stressiger Balanceakt, den immer mehr Eltern meistern müssen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die finanzielle Situation in den Familien: „Immer mehr Eltern können sich eine klassische Aufgabenverteilung nicht mehr leisten, bei der ein Partner arbeitet und sich der andere um die Kinder kümmert“, berichtet Johanna Hachmann vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Fachkräfte anzuwerben und zu sichern. Das viele Arbeitgeber sich nicht mit der familiären Situation ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen, findet sie fatal. Das Spannungsfeld von Karriere und Kinderbetreuung in dem sich Arbeitnehmer inzwischen häufiger wiederfinden, wirke sich oft auf die Zufriedenheit der Betroffenen aus. Es könne entscheidenden Einfluss darauf nehmen, ob die Fachkraft der Firma die Treue hält, oder zur Konkurrenz wechselt: „Wer sich die meiste Zeit in einem Zwiespalt befindet, wird auf lange Sicht keinen Spaß an seinem Job haben“, berichtet sie. Volker Wassermann pflichtet ihr bei: „Der Wohlfühlfaktor darf von Unternehmen niemals unterschätzt werden und hat viele Ebenen“, sagt der Geschäftsführer des IT-Unternehmens bridge4IT. „Dazu gehört inzwischen viel mehr, als einen Blumenstrauß zum Geburtstag zu verschenken.“

Vor allem in der Corona-Krise habe sich nach Ansicht der beiden vor allem bei diesem Thema „die Spreu vom Weizen getrennt“. Die Pandemie habe deutlich gezeigt, welche Firmen die angestellten Eltern unterstützen und welche nicht.

Hachmann und Wassermann gehören zu insgesamt neun Rednern, die bei der Podiumsdiskussion „Familienfreundlichkeit und die passende Unternehmenskultur machen erfolgreich und stark ­– erst recht in Krisenzeiten!“ am Pult stehen werden. Der Name der Veranstaltung, die am Montag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Anton-Roeffs-Saal in Geldern stattfindet, bringt ihren Inhalt bereits auf den Punkt: Hier werden Unternehmen über die Wichtigkeit eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes aufgeklärt. Drei konkrete Beispiele sollen zudem verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie man Arbeitnehmern entgegenkommen kann. „Für zu viele Firmen ist das Thema immer noch ein Buch mit sieben Siegeln“, berichtet Lucas van Stephoudt von der Wirtschaftsförderung der Stadt Geldern. „Dabei ist es ein unverzichtbarer Faktor, wenn man gut ausgebildete Fachkräfte für sich gewinnen möchte.“Gerade in Zeiten von stetig sinkenden Arbeitnehmerzahlen auf dem Arbeitsmarkt sei es für Unternehmen überlebenswichtig, sich zeitgemäß und ansprechend zu positionieren. „Nur zwei von zehn Stellen können statistisch gesehen mit Fachkräften neu besetzt werden“, warnt Hachmann.

„Wer nicht mit der Zeit gehen will, der geht mit der Zeit“, sagt Wassermann und zuckt mit den Schultern. In seiner Firma bridge4IT achte er seit der Gründung vor zehn Jahren darauf, seinen Mitarbeitern so oft und weit wie möglich entgegen zu kommen. Das beginne bei ihm schon bei den Arbeitszeiten: „Wir haben kein starres System, bei dem alle um 8 Uhr anfangen und um 16 Uhr Feierabend haben“, erzählt er. „Stattdessen stimmen wir uns ab, wer wann arbeiten kann. Wer zum Beispiel das Kind aus der Kita abholen muss, geht dann eben an diesem Tag etwas früher.“