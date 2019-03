Anmeldungen Gesamtschule: „Facettenreich“: Frust in Issum über Schulabsagen

„Facettenreich“: Frust in Issum über Schulabsagen

Tina Liehr und Olaf Peim leiten in Sevelen die Gesamtschule Facettenreich. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Die Freie Gesamtschule „Facettenreich“ hatte den Eltern zugesagt, dass Kinder aus Issum den Bewerbern aus anderen Kommunen vorgezogen werden. Doch offenbar war das bei den Zusagen nicht erfolgt.

Es wurde emotional, als beim Issumer Schulausschuss das Anmeldeverfahren an der Freien Gesamtschule „Facettenreich“ in Sevelen diskutiert wurde. Zur Ausschusssitzung hatten sich Eltern auf den Weg gemacht, deren Kind abgewiesen wurde.

Für das Schuljahr 2019/2020 gab es 98 Anmeldungen, 31 Schüler sind angenommen worden, 16 davon aus Issum. Die Issumer CDU hatte einen Fraktionsantrag zum Anmeldeverfahren an der Schule „Facettenreich“ gestellt. Dass „geeignete Kinder aus Issum in jedem Fall Vorrang haben vor Schülern aus anderen Kommunen. Dieses wurde uns zugesagt“, heißt es in dem Antrag. „In den letzten Tagen haben sich mehrere enttäuschte Eltern bei der CDU-Fraktion gemeldet, deren Kinder für das Schuljahr 2019/2010 abgelehnt wurden. Andererseits ist eine Reihe von Kindern aus anderen Gemeinden angenommen worden.“