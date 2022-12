Angebot des Historischen Vereins Alte Häuser und moderne Technik

Die Tagesexkursion LWL-Museum Henrichshütte, Feuerwehrmuseum und Schloss Landsberg ist am 9. Mai. Neben einer „Hochofenreise“ werden verschiedenste Löschtechniken erklärt. Abfahrt ist in Geldern am Busbahnhof um 7.10 Uhr, Einstieg ab 7 Uhr. Rückkehr in Geldern am Busbahnhof ist um circa 17.45 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag ist für Mitglieder 71 Euro und 76 Euro für Nichtmitglieder.