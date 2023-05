Exkursionen Straelener Gymnasiasten im Labor und im Schnee

Zunächst wurde die Gruppe mit Laborkitteln und Schutzbrillen ausgerüstet. Der Tagesablauf sah vor, dass die Jugendlichen die Verfahren PCR und Gelelektrophorese, die ihnen bereits aus dem Unterricht bekannt waren, in der Praxis anwenden sollten. Bei der theoretischen Vorbesprechung konnten sie sich an den Gesprächen und Fragen beteiligen und ihr Wissen zeigen. Anschließend lernten sie, als wichtige Voraussetzung zur Durchführung der Experimente, das Pipettieren mit einer Mikroliterpipette. Dann ging es an die Untersuchung der bereits isolierten DNA-Proben. Während die eine Hälfte der Gruppe sich mit dem Nachweis von Schweinefleisch als nicht deklarierte Fleischart in Geflügelmortadella und vegetarischer „Schinkenwurst“ beschäftigte, konzentrierte sich die andere Hälfte auf die Erstellung einer Vergleichsprobe. Hierzu musste die DNA der Proben zunächst mit spezifischen Primern (DNA-Erkennungssequenzen) versetzt und mit weiteren Reagenzien vermischt werden. Auch das Gelelektrophorese-Gel (eine Art Sieb, das DNA-Stücke der Größe nach auftrennt, so dass man erkennen kann, welcher Tierart sie zuzuordnen sind) stellten sie selbst her. Nachdem alles getrocknet war, übergossen sie die Gele in einem besonderen Gefäß mit einem Puffer und pipettierten die Proben hinein. Dabei hieß es: Ganz vorsichtig arbeiten, damit keine Proben verrutschen und das Ergebnis unbrauchbar wird.