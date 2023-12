Exklusives Konzert in der E-Dry Ski Aggu feiert Party in Gelderner Disco

Je später der Abend, desto schöner die Gäste. So gesehen ist Rapper Ski Aggu ein echtes Model. Er war spät dran. Sehr spät sogar, aber er hatte nur ein paar Minuten Verspätung. Anders als Madonna in Köln, die ihr Publikum fast anderthalb Stunden warten ließ, stand bei Ski Aggus exklusivem Clubauftritt in der E-Dry-Discothek in Geldern von vorneherein fest, dass der Künstler erst weit nach Mitternacht auftreten wird. So jedenfalls hatten es die Veranstalter im Vorfeld auf ihren Kanälen kommuniziert.