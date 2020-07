Vorfall in Vernum : Mann entblößt sich vor zwei Mädchen

Vorfall in Vernum

Vernum Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Mann gesehen haben, der zwei Mädchen in Vernum belästigte.

Ein Exhibitionist treibt offenbar in Geldern sein Unwesen. Die Polizei berichtet jetzt, dass sich am Freitag gegen 19.30 Uhr ein Mann zwei Mädchen in schamverletzender Weise zeigte. Der Unbekannte entblößte auf dem Kerkpad sein Geschlechtsteil.