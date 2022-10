Evangelischer Kirchenkreis beschließt Sparkurs : Weniger Personal für den Pfarrdienst

Superintendent Hans-Joachim Wefers stellte das Pfarrstellenrahmenkonzept vor (Archiv). Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Geldern Auf der Synodaltagung beschließt der evangelische Kirchenkreis Kleve das Pfarrstellenrahmenkonzept. Sukzessive soll ein Drittel weniger Pfarrdienst in Gemeinden und funktionalen Diensten zur Verfügung stehen. Das Engagement von Laien wird wichtiger.

Harte Einschnitte beim Bodenpersonal Gottes: Das kirchliche Leben im evangelischen Kirchenkreis Kleve und seinen 20 Kirchengemeinden wird sich ändern, unter anderem in Xanten, Büderich und Sonsbeck. Während der 226. Synodaltagung in Geldern im Bürgerforum wurde das Pfarrstellenrahmenkonzept beschlossen. Es führt dazu, dass sukzessive ein Drittel weniger Pfarrdienst in Gemeinden und funktionalen Diensten zur Verfügung steht. Grundlage für das Konzept sind landeskirchlich vorgegebene Planzahlen. In der Aussprache betonte Superintendent Hans-Joachim Wefers: „Die verbliebenen Pfarrpersonen werden das fehlende Drittel Pfarrdienst nicht auffangen können.“

Auch Gemeindeglieder würden ebenfalls nicht alles ersetzen können oder wollen, was an Pfarrdienst-Zeit wegfällt. Sie hätten jedoch die Chance, ihre Kirche, den Glauben in Gemeinschaft mehr denn je neu- und mitzugestalten, so Wefers. Was nicht nur auf Zustimmung traf. „Ich sehe diese Ehrenamtlichen nicht“, gab Karin Geenen, Presbyterin in Weeze, mit Blick auf zum Beispiel Alleinerziehende und durchgetaktete Eltern zu bedenken. „Schauen Sie, was Menschen können, wofür sie brennen, suchen Sie Mitstreiter und binden Sie diese ein“, lautete ein Ratschlag von Pfarrerin Ulrike Stürmlinger. Dass sich nicht nur Theologen, sondern auch mehr Laien öffentlich zu ihrem Christsein bekennen, dafür setzte sich Pfarrer Christian Werner ein (beide Straelen-Wachtendonk).

Info Von der Heilung des Gelähmten Predigt Für ein beherztes Handeln warb die Heilung des Gelähmten in der Bibel, über die am Samstagmorgen in der Heilig-Geist Kirche Pfarrer Jens Kölsch-Ricken (Pfalzdorf) predigte: Trotz Widerständen lassen sich die Freunde nicht entmutigen, den Gelähmten zu Jesus zu bringen, der ihn heilt. Musik Der designierte Kreiskantor Mathias Staut begleitete die Synodalgemeinde erstmalig an der Orgel und bekam dafür viel Applaus.

Presbyterien sowie gemeindeverbindende Ausschüsse der Regionen müssen sich also überlegen, für welche Tätigkeiten sie den Pfarrer oder die Pfarrerin zukünftig einsetzen wollen. Auch die eigenen Tagesordnungen sollten nicht zu üppig sein, man dürfe Geschäfte „der laufenden Verwaltung“ auch abgeben. Was Pfarrer Wefers für wesentlich im Pfarrdienst hält, führte er im Bericht des Superintendenten aus. „Pfarrerinnen und Pfarrer können als Spieler nicht mehr überall mitmischen, sondern könnten vielmehr als Trainer oder Trainerin einer Mannschaft agieren“, umschrieb Wefers einen Perspektivwechsel. Die Landeskirche plane zudem, statt der bisherigen Vertrauensarbeitszeit eine Wochenarbeitszeit für Pfarrer zu definieren. Das helfe dann auch dabei, Teilzeitstellen besser beschreiben zu können, wenn man weiß, was 100 Prozent Stellenumfang bedeuten.

Wefers machte auch deutlich, dass man nicht davon ausgehen könne, dass es immer gelingen wird, die verbleibenden Pfarrstellen wirklich zu besetzen. Das Thema Personlamangel macht auch vor der Kirchentür nicht Halt. „Kirchengemeinden müssen sich für Pfarrpersonen attraktiv machen und um Pfarrpersonal werben“, so Wefers.

Ausdrücklich dankte er den Gemeinden für ihre Jahresberichte. „Sie sind sehr ehrlich, beschönigen nichts, sind jedoch auch nicht deprimierend.“ Er hob in seinem Bericht mutmachende Projekte hervor. Wie zum Beispiel die H.E.L.M.A.-Gottesdienste in Büderich, die „Gottesdienste anders“ in Straelen-Wachtendonk, Gemeinwesenarbeit in Kleve, Mehrgenerationengottesdienste in Uedem sowie Gottesdienste auf dem Weg und im Grünen in Xanten. Viel Anklang fänden Formate, die neben der gotttesdienstlichen Gemeinschaft auch danach das Zusammenbleiben der Menschen in Form eines Essens oder Picknicks fördern.

„Der Kirche mangelt es noch nicht an der Finanzkraft“, hatte Assessor Robert Arndt in seinem Finanzbericht festgestellt. „Der befürchtete Einbruch der Kirchensteuer ist, von Corona-Effekten abgesehen, bislang nicht eingetreten.“ Zudem wurde die Synodalbeauftragung für Kindergottesdienst nachbesetzt. Gewählt wurde Pfarrerin Simone Drensler (Xanten). Dass auch eine digitale Andacht für die Teilnehmenden „andächtig“ sein kann, dafür hatte Prädikantin Nicole Ganss (Geldern) gesorgt.

(möw)