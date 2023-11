Höchstes Gremium im Evangelischen Kirchenkreis Kleve Evangelische Kreissynode tagt in Xanten

Am Freitagabend wird um 19.15 Uhr gestartet. Zur weltweiten Ökumene hält Frauke Bürgers (Vereinte Evangelische Mission, VEM) einen Impulsvortrag. Daran schließt thematisch die Partnerschaft mit dem indonesischen Kirchenkreis Silindung an, es berichten Mitglieder des Fachausschusses. Der Kreissynodalvorstand schlägt der Synode außerdem eine neu entwickelte Visitationsordnung vor. Die Synode beschließt am Freitag über die Entlastung der Jahresrechnung 2022 und den Haushalt des Kirchenkreises 2024: So empfiehlt der Kreissynodalvorstand der Synode, je 12 Prozent des verfügbaren Kirchensteueraufkommens von 9,4 Millionen Euro an die Diakonie im Kirchenkreis Kleve und den Evangelischen Kirchenkreis Kleve zu geben. Die übrigen 76 Prozent verbleiben den 20 evangelischen Kirchengemeinden für ihre Arbeit, abzüglich einer Pauschale für das Verwaltungsamt mit Sitz in Goch.