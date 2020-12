Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk : Christvesper im Lockdown nur virtuell

In der Straelener Dietrich-Bonhoeffer-Kirche finden in diesem Jahr vorsichtshalber keine Weihnachts-Gottesdienste statt. Die Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk setzt stattdessen auf virtuelle Angebote. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen/Wachtendonk Die Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk hat wegen der Corona-Infektionslage entschieden, alle Gottesdienste und Andachten bis zum 10. Januar nicht zu feiern. Ersatzangebote sind an den Feiertagen im Internet zu sehen. Jonakirche wird geöffnet.

Die erste Kirchengemeinde in der Region nimmt den Lockdown zum Anlass, die geplanten Gottesdienste für die Weihnachtstage abzusagen. Stattdessen setzt die Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk auf virtuelle Angebote. Pfarrer Christian Werner schrieb am Mittwoch: „Auch wenn man mit dem Recht der freien Religionsausübung Gottesdienste unter strengen Auflagen halten darf, hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk wegen der sehr ernsten Corona-Infektionslage entschieden, alle Gottesdienste und Andachten von nun an bis zum 10. Januar nicht zu feiern.“

Ursprünglich hatte die Gemeinde Straelen-Wachtendonk geplant, nicht in den drei unterschiedlich großen, aber eben doch kleinen Kirchen feiern. Um mehr Platz zu haben, sollte die Bofrost-Halle in Straelen und die Turnhalle der Realschule in Wachtendonk für die Festgottesdienste umfunktioniert werden.

info Bistum setzt auf Präsenzgottesdienste Statement Nachdem die Evangelische Kirche von Westfalen ihren Kirchengemeinden empfohlen hatte, auf Präsenzgottesdienste einschließlich bis zum 10. Januar zu verzichten, betont das Bistum Münster nun, an der Feier von Präsenzgottesdiensten festzuhalten. Bedingungen Die Gottesdienste – gerade an Weihnachten – fänden aber unter noch einmal deutlich verschärften Bedingungen statt.

Der Vorsitzende des Presbyteriums, Hartfried Toennessen, sagt dazu folgendes: „Wir nehmen damit Rücksicht auf die vielen Menschen, die in einem auch noch so gut vorbereiteten und sorgsamst durchgeführten Gottesdienst eine hohe Gefährdung sehen und nicht kommen wollen. Wir nehmen auch Rücksicht auf die am Krippenspiel, an der Christvesper und an den gottesdienstlichen Andachten aktiv Beteiligten. Wir werden Weihnachten viele schöne Kontakte haben. Angehörige kommen von nah und fern. Damit diese vielen Menschen möglichst gut beschützt bleiben, wollen wir weitergehende Kontakte und Gefährdungen von unserer Seite ausschließen. Wenn auch die folgenden Alternativ­angebote nie die gelebte Gemeinsamkeit ersetzen können, so laden wir ein, sie als ein Zeichen der Verbundenheit im Geiste der Weihnacht wahrzunehmen.“ Im Internet werden auf der Homepage der Gemeinde unter www.evangelische-kirche-straelen-wachtendonk.de digitale Gottesdienste und Andachten zugänglich gemacht. So wird dort an Heiligabend ein Krippenspielgottesdienst-Film („Wie die Engel Jesus seinen Namen gaben“) zu sehen sowie eine Christvesper mit Pfarrer Christian Werner zu hören sein. Am 1. Weihnachtstag gibt es „Andächtiges zum Weihnachtsfest“ mit Pfarrerin Ulrike Stürmlinger und Chorstimmen. An Silvester und Neujahr ist „Andächtiges zum Jahreswechsel“ mit Pfarrerin Ulrike Stürmlinger und einem Klangtrio im Angebot.