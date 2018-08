Evangelische Kirchengemeinde Geldern: Konzertfahrten.

Geldern Die Konzertfahrten der evangelischen Kirchengemeinde Geldern gehen im Winterhalbjahr weiter.

Die evangelische Kirchengemeinde Geldern setzt ihre beliebten Konzertfahrten fort. Im Winterhalbjahr 2018/19 werden insgesamt neun Veranstaltungen mit klassischer Musik besucht. Der Bus fährt normalerweise um 18.15 Uhr am Busbahnhof Geldern los und ist dort wieder um etwas 23 Uhr zurück. Die Karten kosten einschließlich Einführung in das Konzert und Bustransfer 30 oder 34 Euro.

Am Mittwoch, 19. September, steht in der Mercatorhalle Duisburg das 1.Philharmonische Konzert auf dem Programm. Es erklingen die Sinfonie Nr. 35 („Haffner“) von Wolfgang Amadeus Mozart, das Konzert für Cello und Orchester Nr. 1 von Camille Saint-Saëns und die Sinfonie Nr. 1 von Franz Schubert. Eine Anmeldung samt Überweisung ist bis 22. August erforderlich.

Das 2. Philharmonische Konzert in der Mercatorhalle findet am Mittwoch, 17. Oktober, statt. Auf dem Programm stehen die Sinfonie in einem Satz von Bernd Alois Zimmermann, das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 von Béla Bartòk, „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Richard Strauss sowie „Musique pour les soupers du roi Ubu“ von Zimmermann. Anmeldung und Überweisung bis 19. September.

Die dritte Fahrt führt zum 4. Philharmonischen Konzert in der Mercatorhalle am Mittwoch, 28. November. Zu hören sind dann von Wolfgang Amadeus Mozart die Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b und von Anton Bruckner die Sinfonie Nr. 5. Anmeldung und Überweisung bis 30. Oktober.

Das 5. Philharmonische Konzert in der Mercatorhalle ist das Ziel am Mittwoch, 16. Januar. Die Duisburger Philharmoniker spielen von Giovanni Sgambati die Konzertouvertüre „Cola di Rienzo“, von Ottorino Respighi das Concerto gregoriano für Violine und Orchester sowie von Nikolai Rimski-Korsakow „Scheherazade“. Anmeldung und Überweisung bis 19. Dezember.

Die letzte Fahrt in die Mercatorhalle für dieses Halbjahr ist am Mittwoch, 10. April. Beim 9. Philharmonischen Konzert erklingen von Anton Eberl die Sinfonie Nr. 3, von Franz Clement das Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 und Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3 („Eroica“). Anmeldung und Überweisung bis 13. März.

Zwei Sonderveranstaltungen werden geboten. Am Freitag, 14. Dezember, geht es in die Philharmonie Essen zu Weihnachten mit Senta Berger und dem Tölzer Knabenchor. Der Bus startet um 18.30 Uhr am Gelderner Busbahnhof. Die Karten kosten 45 Euro. Anmeldung und Überweisung bis 14. November. Im Theater Duisburg erleben die Mitfahrer am Donnerstag, 29. Dezember, die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Der Bus fährt um 18.15 Uhr am Busbahnhof Geldern los. Karten kosten 47 Euro. Anmeldung und Überweisung bis 27. November.