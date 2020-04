Evangelische Kirche erstellt Schutzkonzept : „Seelenmord“ schon im Ansatz bekämpfen

Issum/Geldern Die evangelischen Kirchen müssen ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt erarbeiten. In Issum gab es dazu eine Schulung.

So gut wie fertig ist das „Schutzkonzept der Prävention sexualisierter Gewalt der evangelischen Kirchengemeinde Geldern“. Klingt sperrig, aber jedes Wort ist gezielt gewählt. So spreche man bewusst von „sexualisierter Gewalt“. „Es geht hierbei nicht um Sexualität, sondern eigentlich darum, Macht auszuüben“, erklärt Gelderns evangelische Pfarrerin Sabine Heimann. Die Frage ist, wann fängt das an? „Das Wichtigste ist der Respekt vor der Grenze des anderen“, stellt die Pfarrerin klar. „Wenn es einem Kind komisch ist, wenn jemand anderes seine Hand auf dessen Unterarm legt, dann muss das Kind das sagen können.“ Es geht um Offenheit und das Erkennen von frühen Grenzüberschreitungen. Und „unheimliche Geheimnisse“ soll es eben nicht geben. Schon lange setze man beim Einsatz von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern auf eine Selbstverpflichtung. Damit erklären die Mitarbeiter, den anderen und seine Grenzen zu achten. Diese Offenheit mit dem Thema hat noch einen weiteren Nutzen: „Menschen, die eine Neigung zur sexualisierten Gewalt haben, scheuen vor Einrichtungen zurück, in denen sie mit diesem Thema direkt konfrontiert werden“, sagt Sabine Heimann. Mit einem umfassenden Schutzkonzept wird das Ganze in Form gegossen.