Etatentwurf in Kerken mit vielen Fragezeichen wegen Corona : Müller stellt seinen ersten Haushalt vor

Kerken Viele Fragezeichen begleiten in Corona-Zeiten den Etatentwurf für Kerken. Das veranschlagte Minus von 2.4 Millionen Euro wäre durch die Ausgleichsrücklage gedeckt, zumal das Ergebnis für 2019 deutlich besser als erwartet ausfällt.

Die wichtigsten Investitionen Vorgesehen sind der Neubau einer Halle am Bauhof (275.000 €), der Erwerb von Grundstücken für das baugebiet Aldekerk-Süd (3.000.000 €), die Zuwendung zum Ausbau der Oberstufe der Gesamtschule in Krefeld (183.000 €, Restzahlung), die Sanierung und Erweiterung der WC-Anlage und die energetische Grundsanierung der Vogteihalle (750.000 €), die Sanierung und Erweiterung der Umkleidegebäude auf dem Sportplatz Nieukerk (865.000 €), die Sanierung von Wirtschaftswegen (200.000 €), die Vorplanung der Erschließung für Aldekerk-Süd (350.000 €) und die Beteiligung an „Windenergie“ (500.000 €).

Mahnung „Das Gebot der Stunde also ist eine abwartende, wenn überhaupt maßvolle und im besten Fall zurückhaltende Verwendung der uns zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Mit der vom ehemaligen Kämmerer im April verabschiedeten Haushaltssperre hat die Verwaltung bereits einen ersten Schritt in diese Richtung getan. Weitere – gemeinsame – Schritte sollten, nein müssen folgen, wenn wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie und unsere Verantwortung für die nachfolgenden Generationen ernst nehmen“, gab Bürgermeister Dirk Möcking den Ratsmitgliedern mit auf den Weg. Er appellierte an sie, sich mit Anträgen zum Haushalt so weit wie möglich zurückzuhalten oder diese auf ein absolut notwendiges Maß zu beschränken.