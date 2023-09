Restaurant „Esszimmer im Hygge“ in Issum Gastronom erhält Drohanruf – „Wir machen dich fertig!“

Der Anruf, den Gastronom Christian Balke vom Restaurant „Esszimmer im Hygge“ in Issum bekam, hatte es in sich. „Balke, du Sau. Wir machen dich fertig. Verpiss dich aus Issum.“ Der Issumer Gastronom nimmt das zum Anlass, um für mehr Wertschätzung in der Gastronomie zu werben.