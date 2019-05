Schauspiel : Liebhaber-Theater Straelen macht Märchenpause

Straelen Das Kameradschaftliche Liebhaber-Theater 1881 Straelen (KLT) hat auf der Jahreshauptversammlung einige gravierende Veränderungen bekannt gegeben. Nach einem reichhaltigen gemeinsamen Frühstück im Vereinslokal „Zum Goldenen Herzen“ begrüßte Präsident Johannes Pieper die Anwesenden.

Nach den Rückblicken auf das vergangene Jahr und den erfolgreichen Aktionen des KLT im Jahr 2018 mit dem Frühjahrsstück „Außer Spesen nichts gewesen“, dem Herbststück „Jubel, Trubel, Eitelkeit“, der Nikolaus-Aktion mit Besuch des WDR und dem Märchen „Rumpelstilzchen“ gab der Vorstand bekannt, dass nach langer Diskussion die Entscheidung für eine schöpferische Märchenpause gefallen ist. 30 Jahre, ohne Unterbrechung, wurde jedes Jahr in der Adventszeit ein Weihnachtsmärchen aufgeführt. Zunächst als „angestellte Bühne“ in der Stadthalle, später in eigener Vollproduktion im Forum des Gymnasiums. Zusätzlich einige Jahre in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern. Allen Beteiligten hat es großen Spaß gemacht, aber jetzt wurde es Zeit für eine Pause, um neue Kraftreserven zu tanken.